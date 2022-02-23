Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi

AA, Çınar Türkmen - Güncel
 - Güncelleme:
Kırklareli'nde yağıştan zarar gören köprü güçlendirildi

Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağışlardan zarar gören köprü onarıldı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde şiddetli yağışlardan zarar gören köprü onarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alacaoğlu köyüne ulaşımın sağlandığı Ergene Nehri üzerindeki köprünün bir ayağının bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede önlem alarak yükselen nehir sularının çekilmesinin ardından toprak kayması yaşanan bölgede zemin güçlendirme çalışması yaptı.

Çalışma nedeniyle köprüdeki trafik geçici süre tek şeritten sağlandı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title