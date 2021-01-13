Kırklareli'nde yağışlar barajların su seviyesini arttırdı
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Kırklareli'nde yağışlar barajların su seviyesini arttırdı

13.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:23
Kırklareli'nde yağışlar barajların su seviyesini arttırdı

Kırklareli'nde etkili olan yağışlar, iki baraja 31 milyon 201 bin metreküp su katkı sağladı.

Kırklareli'nde etkili olan yağışlar, iki baraja 31 milyon 201 bin metreküp su katkı sağladı.

Kırklareli'nde yağışlar, çiftçinin yüzünü güldürmesinin yanı sıra Kayalıköy ile Kırklareli barajlarındaki su seviyesini de yükseltti.

DSİ Kırklareli 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, kentteki iki baraj son 72 saatteki yağışlarla dolmaya başladı.

Seviyesi en fazla yükselen baraj 22 milyon 360 bin metreküple Kayalıköy oldu. Edirne'nin içme suyunun karşılandığı ve geçen hafta yüzde 6 seviyelerine kadar gerileyen barajın su seviyesi yağışlarla yüzde 21'e yükseldi.

Kırklareli Barajı'na da yağışlarla 8 milyon 841 bin metreküp su geldi.

Kayalıköy Muhtarı Cengiz Yürekli, AA muhabirine, yağışların barajlara önemli katkı sağladığını söyledi.

Geçen hafta baraj seviyesinin oldukça düşük olduğuna işaret eden Yürekli, "Biz yağışlardan bu kadar umutlu değildik. Allah büyük, çok güzel umutlar verdi bize. DSİ'den, barajın en az 15 metre yükseldiğini öğrendik. Toprak doydu artık. Geçen haftaki duruma göre bu hafta güzel oldu. Bundan sonraki haftaya da yeni yağış olacağı ön görülüyor. İnşallah bu yıl barajımızın dolacağını tahmin ediyoruz.???????" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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