Kırklareli'nde Yaban Avı Denetimi

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 73 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz avlandığı tespit edilen bir avcıya, cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.