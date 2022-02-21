Kırklareli'nde Vergi Haftası törenle kutlandı - Haberler
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Kırklareli'nde Vergi Haftası törenle kutlandı

AA, Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde Vergi Haftası törenle kutlandı

Kırklareli'nde, 33. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, 33. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Kırklareli Defterdarı Mehmet Durusoy, Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Durusoy, Vergi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Durusoy, ödenen vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü kaydetti.

Hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle verginin önemini kamuoyu ile paylaşmak istediklerini ifade eden Durusoy, Vergi Haftası'nın hayırlı olmasını diledi.

Durusoy, daha sonra Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Vergi Haftası, Kırklareli, Özgürlük, Vergi, Güncel, Haberler

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