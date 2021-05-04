Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Gruplarının önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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