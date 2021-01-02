Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

02.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:46
Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine, kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarının, 7 gün 24 saat Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi tarafından giderildiğini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu'nun her zaman görev başında olduğu ifade eden Bilgin, herkesin tedbir ve kurallara riayet etmesi gerektiğini dile getirdi.

Bilgin, devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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