Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor

Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların mağdur olmaması için Vefa Sosyal Destek Grubunun ramazan ayında hizmetlerimiz arttırarak devam ettirdiği bildirildi.

Vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden istek ve talepleri 7/24 çalışma esasına göre karşılandığı ifade edilen açıklamada, bin 500 personelin görev başında olduğunu belirtildi.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar vakitlerinde Kızılay işbirliğinde sıcak yemek ve pide dağıtımının devam edildiği bildirilen açıklamada, il genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza iftarda 5 bin sıcak yemek ve pide dağıtımı yapılmakta olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA