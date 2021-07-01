Kırklareli'nde "vaka simülasyonu" ile kurtarma tatbikatı yapıldı
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Kırklareli'nde "vaka simülasyonu" ile kurtarma tatbikatı yapıldı

Kırklareli'nde 'vaka simülasyonu' ile kurtarma tatbikatı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi" kapsamında "vaka simülasyonu tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi" kapsamında "vaka simülasyonu tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valiliği koordinasyonunda UMKE ve AFAD iş birliğinde Kavaklı beldesindeki eski geri gönderme merkezinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan binada enkaz altında mahsur kalan yaralılara, AFAD ve UMKE ekipleri müdahalede bulundu.

AFAD ekipleri önce bölgede sessizliği sağlayarak enkaz altında kalanların olup olmadığını kontrol etti. Enkaz altında vatandaşların olduğunu tespit eden ekipler, molozları temizleyerek ulaştığı yaralıyı sıkıştığı yerden kurtardı.

Senaryo gereği yaralı iki kişi, UMKE ekiplerince sahra hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı açıklamada, her türlü afete karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

En son Giresun'da çok büyük sel felaketi yaşandığını anımsatan Bilgin, "Ondan önce hem Elazığ, hem İzmir depremlerinde çok ciddi sorunlar yaşandı. Bu manada özellikle UMKE görevlilerinin üstlendiği misyon çok fazla. Bizler her şeye hazırlıklı olmalıyız. En kötü durumu düşünmeli, planlamalı ve bir şey olduğunda ona, o şekilde müdahale etmeliyiz, süreci yönetmeliyiz. Süreci yönetmemiz için altyapımızın olması gerekiyor. Altyapının olması da ancak eğitimle mümkün." diye konuştu.

Vali Bilgin, kentte UMKE'de görevli sayısının 25'ten 66'ya çıkmasının çok büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de tatbikatın başarıyla yapılmasından dolayı UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitime katılan personele belge verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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