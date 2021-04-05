Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı Kentte vaka sayıları artıyor, vatandaşlar ve işletme sahipleri tedirgin Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde denetimlerde arttı Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen korona virüs vaka...

İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı

Kentte vaka sayıları artıyor, vatandaşlar ve işletme sahipleri tedirgin

Kovid-19 vakalarının en çok arttığı ilk 5 ilden Kırklareli'nde denetimlerde arttı

KIRKLARELİ - Sağlık Bakanlığının açıkladığı 27 Mart-2 Nisan'ı kapsayan 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı bir önceki haftaya oranla arttan ilk 5 il arasında yer alan Kırklareli'nde denetimler artarken vatandaşlar ve işletme sahipleri tedirginliği de arttı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre Kırklareli vaka sayısı geride kalan haftaya göre yüzde 75 arttı.

Geçen hafta Kırklareli'nde 295,28 olan vaka sayısı 518,33'e yükseldi. Bu verilere göre Türkiye genelinde en çok vaka artışı olan iller arasında ilk 5'inci sırada yer alan Kırklareli'nde denetimler arttırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra iş yerleri ve araç denetimlerini arttırdı.

Kentin en işlek caddelerinden İstasyon caddesinde bulunan kafe ve restoranlar ekiplerce denetlendi. Denetimlerde vatandaşların masalarda toplu halde oturmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vakaların artmasına rağmen kenttin en işlek caddelerinde maske takmadıkları ve bazı vatandaşların yasak olan caddelerde sigara içtiği gözlemlenirken, denetim ekipleri tarafından kuralları ihlal eden vatandaşlar önce uyarıldı daha sonra ceza uyguladı.

Kentte vakaların artmasıyla endişelerinde arttığı gözlemlenirken kafe işletmecisi Mustafa Yılmaz, kafesinde gerekli uyarıların yapıldığını dile getirerek, "İşletmemizde girişlerde müşterilerimizin HES kodu sorgulamasını yapıyoruz. Yeni gelen genelgeye göre müşterilerimizin oturma planına göre uyarıyoruz. Bir masada sadece 2 müşterimiz oturuyor. Sürekli sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de otoban gişelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı
Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Dilan Çıtak Acun Ilıcalı
Spor Diego Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde vaka sayısı yüzde 75 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:43:55. #1.15#
title