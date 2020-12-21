Kırklareli'nde uzun yola çıkacak sürücüler "Yaşam Tüneli"nden geçiyor
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Kırklareli'nde uzun yola çıkacak sürücüler "Yaşam Tüneli"nden geçiyor

21.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:16
Kırklareli'nde uzun yola çıkacak sürücüler

Kırklareli'nde kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

Kırklareli'nde kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

"Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi" kapsamında yürütülen uygulamada çadıra davet edilen sürücü ve yolcular, polislerce trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Kara yolunun İstanbul yönündeki uygulama kapsamında trafik ekiplerince, sürücülere trafik kurallarını anlatan görüntüler izletiliyor.

Sürücülere videolar aracılığıyla emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında bilgi veriliyor.

Sürücülerden Salih Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşam Tüneli"nde izletilen videoların çok faydasının olduğunu söyledi.

Trafik kurallarına uyduklarını anlatan Ersoy, özellikle emniyet kemerlerinin takılarak, seyir halindeyken cep telefonu görüşmelerinin yapılmaması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:28:15. #1.15#
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