Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliye "maske" cezası verildi
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Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliye "maske" cezası verildi

Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliye 'maske' cezası verildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Vize ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle toplam bin 800 lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksicim köyünde asayiş denetiminde şüpheliler S.Ç. ve T.Ç'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilere, maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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