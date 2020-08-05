Kırklareli'nde uyuşturucuyla yakalanan 21 kişi gözaltına alındı Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 21 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan 21 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde 3 gün boyunca uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yol ve asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler, uygulama sırasında, durumundan şüphelendiği kişilerin üstleri ile araçlarında arama gerçekleştirdi.

Uyuşturucuyla yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı, 103 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA