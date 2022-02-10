Son dakika haberi | KIRKLARELİ - Uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen 10 şüpheli ile hırsızlık olaylarına karışan 11 zanlıyı tespit etti.

Şüpheliler polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, havalı tabanca, çalıntı motosiklet ile bin 475 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.