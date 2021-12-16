Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesinde T.T'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada 220 gram esrar, hassas terazi, 2 kama ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.T, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.T, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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