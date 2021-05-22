Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde il genelinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda 2 kilo 280 gram bonzai, 226,45 gram metamfetamin, 764 sentetik ecza uyuşturucu maddesi, 25,28 gram kokain, 20,45 gram esrar, 1,62 gram skunk, 1 kilo 443 gram aseton, 11 uyuşturucu hap, 0,40 gram eroin, 3 tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A, H.A, G.T, A.A, V.Ç, M.K, C.E, S.K. ve A.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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