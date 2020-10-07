Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

07.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:38
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Grup Amirliği ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 586 gram bonzai, 21,89 gram esrar, 3,73 gram metamfetamin ile 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, M.C, U.D. ve S.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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