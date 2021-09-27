Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda düzenlenen operasyonda S.S. ve O.Z. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız silah ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.
AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri