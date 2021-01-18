Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

18.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:36
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ilçedeki farklı adreslere operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 180 uyuşturucu hap, 62 gram skunk maddesi, 8 gram eroin, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, bıçak ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, B.A, M.T. ve C.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bir şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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