Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fiziki takip sonucu Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, N.A, A.Ö, S.Ö. ve C.B. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 120 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi.

Kırklareli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA