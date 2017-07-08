Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.