Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Ekipler düzenledikleri operasyonda, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.