Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 1'i kadın 3 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.