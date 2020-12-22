Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

22.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:52
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 547,70 gram Bonzai ve 208,58 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 547,70 gram Bonzai ve 208,58 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Lüleburgaz'da şüpheli şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 208,48 gram skunk uyuşturucu madde ile 547,70 gram Bonzai diye tabir edilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı. Suçlulardan B.T, S.Ö. ve M.İ. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken ise Y.T. serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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