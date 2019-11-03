Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Kırklareli'nde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Kırklareli'nde uyuşturucu kullanırken yakalanan 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Turgutbey köyünde jandarma ekipleri metruk binada uyuşturucu kullanan kişilerin olduğu bilgisini aldı.
Metruk binaya operasyon düzenleyen ekipler, C.E. O.E. M.K ve Y.Y'yi uyuşturucu kullanırken suç üstü yakaladı.
Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden 9 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden C.E'nin basit yaralama suçundan aranması tespit edildi.
Haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapılan O.E. M.K ve Y.Y. jandarma komutanlığında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
C.E'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.