Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

10.09.2019 15:13

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesinin Akarca köyünde H.G'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelinin evine düzenlediği operasyonda 1 kilogram 240 gram esrar, 388 gram kenevir tohumu, elek, bağ makası ile 2 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA