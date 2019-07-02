Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 158 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA