Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen şüphelileri tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, O.S, U.H, S.Y, E.Ş, Y.T, S.K, E.K. T.E, H.E, E.K, F.M, U.B.B, A.R.R, U.G, K.Y, A.D, T.Ç, İ.S, S.A, A.S, S.U, E.Ö, V.D, ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 63 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, 23 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA