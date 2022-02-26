Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde uyuşturucu ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin kontrolleri esnasında uyuşturucu ele geçirildi.

PEHLİVANKÖY, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerinin kontrolleri esnasında uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri, G.S. ve İ.T.'nin peçete ile bir şeyler attığını gördü. Daha sonra şüphelilerin attığı peçeteyi inceleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde tespit etmesi üzerine 2 şüpheliyi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pehlivanköy, Uyuşturucu, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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