Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı
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Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı

15.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:12
Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahte içki tüketen kişi, tedavi altına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahte içki tüketen kişi, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Kırıkköy köyünde N.Ö. internetten satın aldığı etil alkol ile 5 litre sahte içki üretti.

Ürettiği içkiden tüketen N.Ö. bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine getirilen N.Ö'nün zehirlendiği tespit edildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören N.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri de 4 litre sahte içkiye el koydu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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