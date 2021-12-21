Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli'nin 'İşimiz Saha, Gücümüz Saha' talimatları üzerine Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticiler bilgilendirmeye devam ediyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli'nin 'İşimiz Saha, Gücümüz Saha' talimatları üzerine Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticiler bilgilendirmeye devam ediyor.

Gerçekleşen ziyaretlerde hayvan hastalık ve zararlıları, Ditap, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme konuları yasadışı su ürünleri avcılığı, su ürünleri desteklemeleri gibi konular hakkında bilgi veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanın Dr. Bekir Pakdemirli'nin 'İşimiz Saha, Gücümüz Saha' talimatları üzerine üreticileri bilgilendirdiklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "'İşimiz de gücümüz de saha' diyerek ulaşamadığımız ve sorununu çözmeye çalışmadığımız bir üreticimiz dahil kalmasın prensibiyle tüm personelimizle sahada olmaya devam ediyoruz. Üreticilerimize Bakanlığımız destekleme modeli, hayvan hastalık ve zararlıları, Ditap, Kırsal Kalkınma Desteklemeleri, Tarım sigortaları, sertifikalı tohum kullanımı, bilinçli sulama ve sulamanın önem, gübreleme konuları yasadışı su ürünleri avcılığı, su ürünleri desteklemeleri gibi konular hakkında bilgi veriyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

Kırklareli'nde üreticiler bilgilendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title