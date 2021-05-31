Kırklareli'nde turizm tedbirleri değerlendirildi
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Kırklareli'nde turizm tedbirleri değerlendirildi

Kırklareli'nde turizm tedbirleri değerlendirildi
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde turizm tedbirlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde turizm tedbirlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda denizdeki boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi, özellikle turizm bölgelerindeki işletmelerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetimleri görüşüldü.

Salgının hızının düştüğünü ancak tamamen sona ermediğini anımsatan Bilgin, bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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