KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
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KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde iş makinesi ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yörükbayır köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan A.S, Y.H, S.S. ve M.S.D'yi suçüstü yakaladı.

Bölgede çukur kazdıkları tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Kazıda kullanılan iş makinesi, iki ticari araç ve malzemelere el konuldu.

KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
KIRKLARELİ - Tümülüste iş makinesi ile kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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