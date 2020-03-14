Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
14.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:02
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Kınalı Köprüsü mevkisinde Ahmet S. idaresindeki 39 TB 287 plakalı otomobil ile Hüseyin B'nin kullandığı 22 AK 616 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA