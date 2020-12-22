Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

22.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:28

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhun Tangül idaresindeki 39 TA 555 plakalı otomobil, Sadullah Çelik yönetimindeki 39 BE 526 plakalı minibüs ile Eskitaşlı köyünde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Tangül ve aynı araçtaki Serkan Sevinç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan minibüs sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: KIRKLARELİ - Trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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