Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dilek Çukurova idaresindeki 39 AAZ 632 plakalı otomobil ile Bünyamin Arslan yönetimindeki 34 VJ 549 plakalı minibüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada minibüste sıkışan sürücü Arslan, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yeren çıkarıldı.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen