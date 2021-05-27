Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı
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Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dilek Çukurova idaresindeki 39 AAZ 632 plakalı otomobil ile Bünyamin Arslan yönetimindeki 34 VJ 549 plakalı minibüs, 8 Kasım Mahallesi Eski Müsellim Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada minibüste sıkışan sürücü Arslan, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yeren çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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