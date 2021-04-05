Son Dakika | KIRKLARELİ - Tören alanındaki demir süslerin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberler... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tören alanındaki demir süslerin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tören alanındaki demir süslerin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi eski Hükümet Konağı önündeki tören alanında demir süslerin yerinde olmadığını fark eden belediye ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda bir şüphelinin yıldız şeklindeki demir süsleri kırarak yerinden kopardığı daha sonra bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.
Hırsızlık olayına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne suç duyurusunda bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı