Kırklareli'nde toprak kayması meydana geldi
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Kırklareli'nde toprak kayması meydana geldi

13.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:40
Kırklareli'nde toprak kayması meydana geldi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması sonucu kısa süre trafiğe kapanan yol, temizlendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde toprak kayması sonucu kısa süre trafiğe kapanan yol, temizlendi.

Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Düşen toprak ve taş parçaları, yolun kısmen trafiğe kapanmasına neden oldu. Trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu karayolundaki toprak ve taş parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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