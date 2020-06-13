Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
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Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
13.06.2020 22:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:22

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı faaliyetlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve gösteri yürüyüşü, açık yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, taşıma, konferans, panel ve seminer gibi her türlü eylem ve etkinlik yapılamayacak. Yasak, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddeleri ve ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri hükmü gereğince 14-20 Haziran'da 7 gün boyunca uygulanacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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