Kırklareli'nde tırla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Kırklareli'nde tırla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

08.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:34
Kırklareli'nde tırla kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Akar yönetimindeki 42 AEJ 341 plakalı tır ile Erdoğan Sümerci'nin kullandığı 39 NA 185 plakalı kamyonet, Pehlivanköy kavşağında çarpıştı.

Kazada tır sürücüsü Akar, araçta sıkıştı.

Akar, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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