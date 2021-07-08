Kırklareli'nde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kırklareli'nde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kırklareli'nde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü.

Lüleburgaz ilçesinde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'nde E.C. yönetimindeki 39 AAD 215 plakalı tır, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Emin Karabıyık'a (18) çarptı.

Kazada yaralanan Karabıyık, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü E.C. gözaltına alındı.

Kırklareli'nde tırın çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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