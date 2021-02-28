Kırklareli'nde tıra çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Kırklareli'nde tıra çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı

28.02.2021 21:21 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:24
Kırklareli'nde tıra çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra çarptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra çarptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 39 AAB 677plakalı otomobil, Lüleburgaz otoban gişeleri bağlantı yolunda önünde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tıra arkadan çarptı.

Otomobil, tırın akaryakıt deposuna çarpmanın etkisiyle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.

Yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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