Kırklareli'nde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emrah Göneş idaresindeki 34 PU 6021 plakalı otomobil, TEM otoyolu Hamitabat mevkisinde, Aşkın Er yönetimindeki 34 YM 9985 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan Göneş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Göneş'in cansız bedeni, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran