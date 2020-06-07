Kırklareli'nde tır yangını
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Kırklareli'nde tır yangını

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde tır yangını
07.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:18

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu Asen Stoyanov Angelov yönetimindeki PB0846EB plakalı dorsede, İstanbul-Edirne Otoyolu Ahmetbey beldesi yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı.

Şoför Angelov, tırı yol kenarına park ederek, dorse ve çekiciyi ayırdı. Dorsedeki plastik malzemeler olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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