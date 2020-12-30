KIRKLARELİ - Tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı
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KIRKLARELİ - Tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı

30.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:29

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Erdinç K. idaresindeki 34 GD 4833 plakalı kamyonet ile Ahmet D'nin kullandığı 52 EZ 985 plakalı tır, Turgutbey köy meydanında çarpıştı.

Kazada kamyonette sıkışan sürücü Kocaman, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık personelince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Lüleburgaz-Pınarhisar ilçelerine ulaşımın sağlanan yol yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapandı.

Araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

KIRKLARELİ - Tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı
KIRKLARELİ - Tır ile kamyonet çarpıştı 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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