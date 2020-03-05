Kırklareli'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açıldı

05.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:56

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu açtı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Düzorman köyünde gerçekleştirilen kursa, aralarında kadın çiftçilerin de bulunduğu 15 kişi katıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Necdet Göç'ün eğitmenliğini yaptığı kurs 72 saat sürecek.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine önem verdiklerini söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin bölgede en çok üretilen ayçiçeği ve mısıra alternatif ürün olduğunu ifade eden Özel, tıbbi ve aromatik bitkilerin daha fazla gelir getirici ürünler olduğunu belirtti.

Bölgede tıbbi ve aromatik bitki üretimini arttırmayı hedeflediklerini aktaran Özel, yıl boyunca talepler doğrultusunda kurslar açılacağını kaydetti.

Özel, kursların ardından başarılı kursiyerlere belge verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA