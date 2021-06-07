Kırklareli'nde tıbbi aromatik bitki üreticileri kooperatifleşmek için kolları sıvadı

Kırklareli'nde tıbbi aromatik bitki üreticileri kooperatif kurmak için çalışmalarını tamamladı.

Kırklareli'nde tıbbi aromatik bitki üreticileri kooperatif kurmak için çalışmalarını tamamladı.

Kentte lavanta üretimi yapan üreticiler bir araya gelerek Sınırlı Sorumlu Kırklareli Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim ve İşletme Kooperatifi kurulması için hazırladıkları dilekçeyi, Ticaret İl Müdürlüğüne teslim etti.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, lavanta üretimi yapan 7 üreticinin bir araya gelerek kooperatifleşme çalışması yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Kırklareli Tarım Müdürü Mehmet Aksoy ise lavantanın ekonomik olarak kente değer katacağına inandığını kaydetti.

Kooperatifin hayırlısı olması temennisinde bulunan Aksoy, kurum olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran