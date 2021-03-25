Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi

25.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:27
Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende satış yerleri, iç sularda sazan balığı ve diğer balık türleri ile ilgili denetimler yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından perakende satış yerleri, iç sularda sazan balığı ve diğer balık türleri ile ilgili denetimler yapıldı.

15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazan balığı avcılığı yasakları başlamış olup, bu kapsamda Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetim personelleri tarafından perakende satış yerleri ve iç sularda sazan balığı ve diğer balık türleri ile ilgili denetimler yapıldı.

Ekipler tarafından satışa sunulan balıkların boyları ölçüldü, balıkçılar belirlenen boy standardının altında satış yapmamaları konusunda uyarıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi
Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi
Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde tezgahlardaki balık boyları denetlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:28:35. #1.14#
title