Kırklareli'nde tescilli meşe balı üreticilerinin koloni kontrolleri yapıldı
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Kırklareli'nde tescilli meşe balı üreticilerinin koloni kontrolleri yapıldı

Kırklareli'nde tescilli meşe balı üreticilerinin koloni kontrolleri yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce meşe balı üreticilerinin koloni kontrolleri gerçekleştirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce meşe balı üreticilerinin koloni kontrolleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Pınarhisar ilçesinin Akören köyünde gerçekleştirdiği kontrollerde üreticilere meşe balı hakkında bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde yapılan başvurunun değerlendirilmesinin ardından Kırklareli meşe balının, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini anımsattı.

Meşe balının antioksidan değerinin yüksek olmasında dolayı çok değerli olduğunu belirten Aksoy, bu nedenle meşe balı üretimine önem verdiklerini kaydetti.

Meşe balının özelliği hakkında bilgi veren Aksoy, "Sabah bir kaşık alırsanız o günkü enerjinizi sağlamış oluyorsunuz. Antioksidan özelliği olduğu için vücudun direncini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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