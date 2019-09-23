Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın

23.09.2019 12:11

Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, alevlerin depoya yaklaşık 8 metre uzaklıktaki akaryakıt tankerine sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 8 saatlik çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın deposu büyük hasar gördü.

Öte yandan bölgede Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Sabah saatlerinde fabrikaya gelen bazı işçiler ise yangın nedeniyle içeriye alınmadı. İşçiler fabrika çevresinde bir süre bekledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA