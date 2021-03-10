Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 16 kişiye 45 bin 900 lira ceza

Kırklareli'nde korona virüsü tedbirlere kapsamında tedbirlere uymayan 16 kişiye 45 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Ekipleri tarafından Lüleburgaz, Kofçaz, Babaeski, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerine bağlı belde ve köylerde maske ve mesafe kuralına uymayan 16 kişiye toplamda 45 bin 900 lira para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına yönelik anonslu uyarılarda bulunuyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı