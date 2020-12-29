Kırklareli'nde tedbirlere uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza

Kırklareli'nde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı.

İl jandarma ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında vatandaşlara maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslu uyarıda bulunuyor. İl jandarma ekiplerince, Lüleburgaz, Vize, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetimler sırasında uyarılara rağmen maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı