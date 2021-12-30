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KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu su basan ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu su basan ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ev, iş yeri ve tarım arazilerinde oluşan hasarı tespit eden ekipler, tutanak düzenledi.

Belediye ekipleri, zarar gören evlerde AFAD'ın da desteği ile temizlik çalışmasına başladı.

Ekipler, aç kalan sokak hayvanlarına da mama veriyor.

Taşkın bölgesi AA ekibince drone ile görüntülendi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, gazetecilere, tüm ekiplerin bölgede temizlik çalışması için seferber olduğunu söyledi.

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

KIRKLARELİ - Taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

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AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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